Pronostico Siena-Ancona, partita equilibrata: occhio al Goal

Girone B di Serie C , scatta la seconda metà di campionato e tra le gare della 20ª giornata spicca Siena-Ancona , uno scontro diretto per i playoff a cui i marchigiani si presentano con un punto di vantaggio rispetto ai toscani (31 vs 30).

Siena-Ancona, fai il tuo pronostico

Marchigiani imprevedibili, ecco il pronostico

Il Siena ha battuto 2-1 in trasferta una squadra di valore come l'Entella e ha la prospettiva di scavalcare in classifica i ragazzi di mister Colavitto. Più di un motivo, quindi, per aspettarsi un team bianconero sul pezzo e deciso a far suoi i tre punti.

Le statistiche parlano di una squadra che segna e subisce poco, al contrario dell'Ancona. I marchigiani sbarcano all'Artemio Franchi col miglior attacco del girone B (31 gol segnati) ma allo stesso tempo, tra le prime dodici della classifica, sono anche quelli che hanno incassato più reti (20).

Non ci sarà bomber Spagnoli nelle fila dell'Ancona, squadra che a Rimini (e non è stata la prima volta) ha pagato caro un blackout che l'ha portato a subìre due gol nello spazio di pochi giri di lancette.

Difficile sbilanciarsi su un pronostico secco in un match del genere, la sensazione è che possa vedersi almeno una rete per parte. Allo stesso tempo, però, le statistiche "dicono" che i dorici non hanno ancora mai pareggiato 0-0. Il consiglio è di optare per un esito Multi chance: "X o Goal".