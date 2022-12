Super Lig, il pronostico e le statistiche di Trabzonspor-Fenerbahce

La capolista è reduce dalla sconfitta subita in casa contro il Giresunspor (2-1), un risultato che ha messo la parola fine a un'imbattibilità che durava da ben 8 gare consecutive (7 vittorie e 1 pareggio).

Il Trabzonspor invece dopo aver perso per 3-2 contro l'Adana Demirspor ha fatto registrare 3 successi (3-2 con il Gaziantep, 2-1 con il Kayserispor e 1-0 con il Sivasspor) e 4 pareggi (0-0 con il Kasimpasa, 2-2 con Besiktas e Konyaspor e 1-1 prima della sosta con l'Ankaragucu).

Per le quote la partita si preannuncia equilibrata

Il Fenerbahce con 14 reti realizzate viaggia in trasferta a una media di 2,8 reti realizzate a partita (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta) mentre il Trabzonspor al "Medical Park Stadium" con 7 gol all'attivo e 4 al passivo non ha ancora mai perso nelle prime 6 gare interne di campionato (3 successi e 3 pareggi).

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 è in lavagna a circa 2.70 mentre il "2" è proposto mediamente a 2.45. Entrambe le squadre hanno le carte in regola per andare a segno, il Goal al novantesimo moltiplica la posta per 1.60. Fenerbahce a caccia di riscatto, la "combo" X2+Over 1,5 vale 1.80.