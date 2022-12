Capocannoniere Serie A, ecco le quote aggiornate

Scatta il conto alla rovescia per il ritorno della Serie A. Nell'attesa, ecco come si presentano le quote sul Capocannoniere della Serie A 2022/23.

Favorito Osimhen, Immobile...

Con 9 reti segnate Victor Osimhen è il leader della classifica marcatori e anche il favorito nella scommessa sul miglior bomber del campionato. L'attaccante nigeriano del Napoli vale 2.75: sarà l'anno buono per lui? Lo sperano i tifosi partenopei anche in chiave Scudetto.

Staccato di tre gol dal goleador azzurro c'è Ciro Immobile, che ha saltato diverse gare per infortunio e vuole recuperare il terreno perduto. La conferma di Immobile sul trono dei marcatori è un'ipotesi da 5.50 volte la posta, stessa quota per Lautaro Martinez.

Se si parla di gol non si può non chiamare in causa Dusan Vlahovic, anche i bookie hanno un occhio di riguardo per il serbo bancato a 5.50.

Tra gli outsider di lusso c'è il folletto georgiano del Napoli, Kvaratskhelia. L'imprendibile esterno di Spalletti è un'opzione offerta a 15.