Pronostico Frosinone-Ternana, una combo per la sfida dello Stirpe

Contro il Genoa il Frosinone non ha segnato per la seconda volta consecutiva in campionato (mai era accaduto in precedenza) ma Fabio Grosso puo? consolarsi col titolo di campione d’inverno complice lo 0-0 della Reggina col Bari. Di certo nel turno del Boxing Day il campione del mondo vorra? trovare motivi ben diversi per cui rallegrarsi. In primis, battere la Ternana.