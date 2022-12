Cagliari-Cosenza, il pronostico: le quote danno fiducia ai sardi

Cagliari 22 punti, Cosenza 17. Situazione di classifica non rosea per le due squadre che si affronteranno alla Unipol Domus lunedì 26 dicembre alle ore 15.

Cagliari-Cosenza, fai il tuo pronostico

I consigli per le scommesse

Liverani ha pagato con l'esonero il ko di Palermo, al Barbera i sardi hanno subìto gol per la decima partita consecutiva. Il Cosenza penultimo in classifica sbarca in Sardegna con la peggior difesa (solo due clean sheet finora) e il morale a terra dopo il tris incassato dall'Ascoli.

Le statistiche dicono che con il Cagliari in campo il segno "2" finale non esce da 11 giornate consecutive. In lavagna, però, è l'1 il segno più probabile e la quota prevista è pari a 1.55. Il pareggio vale quadruplo mentre il 2 paga oltre 6 volte la posta.

I sardi dovrebbero far loro l'incontro, in alternativa al segno 1 si può provare il Multigol Casa 2-4 a 1.70 oppure la combo 1+Under 4,5 più o meno alla stessa quota.