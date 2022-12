Scommesse Ligue 1, le statistiche e il pronostico di Auxerre-Monaco

Torna in campo la Ligue 1 . Allo Stade de l'Abbé-Deschamps scendono in campo l' Auxerre , quart'ultimo, e il Monaco sesto della classe. I padroni di casa sono reduci da due trasferte senza vittoria (pareggio per 1-1 contro il Troyes e sconfitta per 5-0 al " Parco dei Principi " contro il Psg ) ma nell'ultima partita disputata davanti al proprio pubblico sono riusciti a conquistare i tre punti contro l' Ajaccio (1-0). L' Auxerre nelle restanti 6 gare interne con altri 6 gol realizzati e 9 subiti ha fatto registrare 1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Il Monaco invece prima della sosta Mondiali aveva perso per 3-2 in casa contro il Marsiglia. Ben Yedder e soci però in questa prima parte di stagione hanno dimostrato di trovarsi decisamente a proprio agio lontano dai lidi amici. Il Monaco in trasferta è riuscito a conquistare la bellezza di 16 punti in 7 partite (5 successi, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Fai ora i tuoi pronostici!

Monaco favorito, scopri il possibile risultato esatto

Le quote di questo incontro pendono tutte verso l'undici monegasco. La vittoria da parte della squadra allenata da Philippe Clement è in lavagna mediamente a 1.75 mentre la possibilità che l'Auxerre riesca a rimanere imbattuto (doppia chance 1X) raddoppia una qualsiasi puntata.

Il Monaco in trasferta viaggia a una media di esattamente due reti realizzate a partita. L'Over 1,5 Ospite moltiplica la posta per 1.70 mentre il cluster che comprende i seguenti risultati "0-2; 1-2; 0-3; 1-3" è proposto a 3.05.