Scommesse Ligue 1, i pronostici e le statistiche di Nizza-Lens

Riflettori puntati sull' Allianz Riviera di Nizza . Nel posticipo della 16ª giornata di Ligue 1 la squadra allenata da Lucien Favre ospita l'autentica rivelazione del campionato francese. Il Lens , secondo in classifica, ha sempre conquistato i tre punti nelle precedenti cinque giornate di Ligue 1 . Il club giallorosso in queste cinque gare è riuscito ad andare a segno per ben 9 volte, all'1-0 ottenuto in casa contro il Montpellier hanno fatto seguito l'1-0 sul campo del Marsiglia , il 3-0 interno con il Tolosa , il 2-1 al " Jean Bouin " contro l' Angers e il 2-1 casalingo con il Clermont .

Parola ai precedenti, scopri il pronostico

Anche il Nizza sta dimostrando con il passare delle giornate di essere una squadra in gran forma. Il club rossonero nelle precedenti sei partite disputate nel torneo ha fatto registrare tre vittorie e tre pareggi.

Per le quote la sfida in programma all'Allianz Riviera si preannuncia molto equilibrata. Il segno 1 moltiplica la posta per 3.15 mentre il "2" è proposto mediamente a 2.50. I precedenti parlano chiaro, ben 4 degli ultimi 5 confronti tra le due squadre sono terminati con esattamente 3 reti al novantesimo. Il Multigol 2-3 in questo incontro si gioca a circa 2.10.