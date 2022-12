Pronostico Barcellona-Espanyol, le quote sorridono ai blaugrana

Al rientro dalla pausa per i Mondiali il Barcellona è chiamato subito a sostenere un esame molto importante. Al " Camp Nou " arrivano i "cugini" dell' Espanyol . Dopo le prime 14 giornate di campionato il divario in classifica tra le due squadre è abbastanza notevole, i blaugrana vantano 25 punti in più dei biancoblù.

I numeri fatti registrare in casa dal Barcellona parlano chiaro. L'undici allenato da Xavi al "Camp Nou" non solo non ha mai perso (6 vittorie e 1 pareggio) ma non ha neanche mai subito gol (17 le reti all'attivo).

In questa prima parte di stagione l'Espanyol ha vinto soltano una volta in trasferta. Nel corso della 4ª giornata di Liga i "Periquitos" sono riusciti a battere l'Athletic Bilbao al "San Mamés" per 1-0. Nelle restanti 6 gare esterne l'Espanyol invece è riuscito a totalizzare soltanto 4 punti.

Blaugrana favoriti per le quote, scopri il pronostico

Sulla carta la partita sembra senza storia. Il segno 1 è in lavagna solamente a 1.25 mentre la doppia chance esterna si gioca mediamente a 3.80. Il Barcellona al "Camp Nou" ha fatto registrare sempre il No Goal al triplice fischio dell'arbitro, il Goal in controtendenza moltiplica la posta per 1.83.

Con Robert Lewandowski out per squalifica il club blaugrana potrebbe segnare meno reti del previsto, il Multigol Casa 1-3 è offerto a 1.40.