Gollo-Predictor: l'algoritmo che sta sbaragliando il campo

Come si legge una scheda dell'algoritmo? Perchè è così importante saperla interpretare?

Nel Gruppo Telegram gli ideatori del Predictor spiegano di volta in volta le scelte ma in generale i 122 parametri statistici organizzati in 14 algoritmi e 2 motori randomici servono a stimare i Goal Attesi per le due squadre. Dai Goal attesi si ricavano i 4 risultati esatti più probabili e da lì i Multigol partita e i multigol casa e ospite. Infine, il Predictor riscrive le quote principali del match e le mette a confronto con la media delle quote offerte dal mercato consigliando solo le quote più convenienti.

Nel medio-lungo periodo, i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

