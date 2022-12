Serie A, le quote aggiornate della scommessa sul capocannoniere

Capocannoniere di Serie A , una tipologia di scommessa come sempre molto apprezzata da tifosi e... Fantacalcisti. Con 9 reti segnate Victor Osimhen è il leader della classifica marcatori e anche il favorito nella scommessa sul miglior bomber del campionato. L’attaccante nigeriano del Napoli si gioca a 2.75: sarà l’anno buono per lui? Lo sperano i tifosi partenopei anche in chiave Scudetto .

Staccato di tre gol dal goleador azzurro c’è Ciro Immobile, che ha saltato diverse gare per infortunio e vuole recuperare il terreno perduto. La conferma di Immobile sul trono dei marcatori è un’ipotesi da 5.50 volte la posta, stessa quota per l’interista Lautaro Martinez.

Se si parla di gol non si può non chiamare in causa Dusan Vlahovic, anche i bookie hanno un occhio di riguardo per il serbo bancato a 7.50. L’attaccante di Allegri però, prima ancora che con la concorrenza, deve vincere la sfida con la pubalgia che lo affligge ormai da tempo.

Tra gli outsider di lusso c’è il folletto georgiano del Napoli, Kvaratskhelia. L’imprendibile esterno di Spalletti è un’opzione offerta a 15. Il suo attuale score è di 6 reti (più 5 assist), l’obiettivo sarà arrivare in doppia cifra anche se difficilmente potrà tenere il passo dei rivali.

Le possibili sorprese

Chi sta tenendo il passo di Osimhen per il momento è Marko Arnautovic, 8 reti per il centravanti austriaco del Bologna. I bookie fissano a quota 10 le possibilità del bomber di laurearsi capocannoniere del torneo.

Tra gli altri ecco spuntare la coppia del Milan, Leao (6 gol) e Giroud (5 reti), entrambi pagano 25 volte la puntata. Improbabile un exploit di Romelu Lukaku, fermo al gol segnato contro il Lecce al debutto in campionato. Il belga si gioca capocannoniere a 50.