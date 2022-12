Scommesse Ligue 1, statistiche e pronostico di Lens-Psg

In Ligue 1 sta per cominciare la 17ª giornata di campionato. Mercoledì scorso il rientro in campo del Psg non è stato dei più semplici. La capolista del campionato francese contro lo Strasburgo ha sbloccato il match dopo soli 14 minuti grazie a una rete di Marquinhos. Al 51’ della ripresa sempre il brasiliano con un autogol ha però riportato il punteggio in parità. La squadra allenata da Christophe Galtier, rimasta anche in 10 a causa dell’espulsione di Neymar, è riuscita poi a vincere con un gol su rigore realizzato da Kylian Mbappé nel recupero del secondo tempo.