Pronostico Roma-Bologna, Mourinho favorito contro Thiago Motta

Mercoledì 4 gennaio è il giorno che segna il ritorno della Serie A . Alle 16.30 si gioca Roma-Bologna , l'altra gara in contemporanea in questa fascia oraria è Lecce-Lazio .

Roma-Bologna, fai il tuo pronostico

Le statistiche e il pronostico del match dell'Olimpico

Se il Bologna aveva chiuso in crescendo il 2022 (4 vittorie nelle ultime 5) lo stesso non si può dire dei giallorossi di Mourinho, che dopo il derby perso con la Lazio hanno pareggiato 1-1 contro Sassuolo e Torino.

Osservando le statistiche della Roma si può notare come nelle sue ultime dieci partite di campionato non sia mai uscito l'1 al primo tempo. Per chi vuole andare in controtendenza, ecco cosa dicono le quote: su Cplay e Begamestar l'1 al 45' vale 2.20, offerta che sale a 2.30 su Better e Goldbet.

Nelle sette partite giocate all'Olimpico dalla Roma è sempre uscito l'Under 3,5. Questo esito in combo con la doppia chance 1x vale 1.52 per gli operatori Begamestar e Cplay contro l'1.49 previsto da Better e Goldbet per l'eventualità di un match che vede la Roma imbattuta e massimo tre reti totali.