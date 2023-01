Cremonese-Juventus: quote, statistiche e pronostico

La Juventus torna a giocare in campionato dopo la sosta dovuta agli impegni delle Nazionali. La squadra allenata da Massimiliano Allegri gioca sul campo di una Cremonese che non ha mai centrato il successo in questa prima parte di stagione (7 pareggi e 8 sconfitte).

La "Vecchia Signora" nelle precedenti 6 partite disputate in Serie A non solo ha sempre vinto ma non ha neanche mai subito gol. Il club bianconero dopo aver perso per 2-0 contro il Milan ha battuto in rapida successione Torino (1-0), Empoli (4-0), Lecce (1-0), Inter (2-0), Verona (1-0) e Lazio (3-0).

Indovina il risultato esatto di Cremonese-Juventus e vinci!

La Juventus può rimanere imbattuta, scopri il pronostico

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte della compagine bianconera. La vittoria della Juventus è proposta a circa 1.70 mentre la doppia chance 1X è in lavagna a 2.15. Poche reti nell'aria, la Cremonese in casa ha segnato soltanto due gol in 7 gare mentre la "Vecchia Signora" in altrettante trasferte ha realizzato solo 4 reti. Da provare la "combo" X2 più Multigol 1-3 al triplice fischio dell'arbitro.