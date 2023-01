Gollo-Predictor: il pronostico di Lazio e Roma vale per tre

Finalmente la Serie A anche se le serie storiche sono un pò datate nel tempo e la condizione delle squadre non è quella di 2 mesi fa, Gollo-Predictor vanta i migliori risultati proprio con il massimo campionato italiano.

Oggi alle 16,30 scendono in campo in contemporanea sia Lazio che Roma, vediamo le analisi e le schede di Gollo per questi due match mentre il resto della Serie A è possibile consultarla sull'APP e sul Gruppo Telegram dove ci sono anche le giocate (fun) consigliate:

Non fanno Over 2.5 spessissimo, il Lecce in particolare ne fa 4 su 15 e la Lazio 8 su 15 ma...segnano o subiscono un Gol il primo tempo praticamente sempre (93% Lecce, 73% Lazio). Il pronostico di Gollo è chiaramente X2+Over 1.5 ma nella scheda indichiamo Over 0,5 1° Tempo perchè la quota a 1,49, stante la statistica appena citata, è davvero interessante.