Pronostico Elche-Celta, in palio punti salvezza

Elche-Celta, fai il tuo pronostico

Le statistiche delle due squadre

Si gioca dunque per la salvezza e se come detto l'Elche è messo molto male, il Celta non ride: 3 pareggi e 5 sconfitte nelle ultime 8 giornate di Liga. Iago Aspas e compagni nell'ultimo match disputato hanno pareggiato 1-1 contro il Siviglia, l'Elche ha perso 2-0 in casa dell'Atletico Madrid e ha anche chiuso il match in nove uomini per le espulsioni di Verdu e Quina.

Partita sulla carta da Under 2,5 (a 1.65) tra due squadre che segnano poco. Quattro i gol segnati dall'Elche in casa così come 4 sono le reti realizzate dal Celta nelle 7 trasferte disputate.