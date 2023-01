Manchester United-Everton, il pronostico e le statistiche del match

Questo fine settimana il calcio inglese spegne i riflettori della Premier League e accende quelli dell' FA Cup . I trentaduesimi di finale mettono a confronto il Manchester United e l' Everton , per entrambe le squadre si tratta del primo impegno in questa competizione.

I "Red Devils" nelle tre partite disputate dopo la sosta per i Mondiali hanno dimostrato di essere in gran forma, con 7 reti all'attivo e nessuna al passivo sono riusciti a battere in rapida successione Nottingham Forest (3-0), Wolves (1-0) e Bournemouth (3-0).

L'Everton non vince una gara ufficiale dal 22 ottobre scorso, un 3-0 inflitto al Crystal Palace a cui hanno fatto seguito due pareggi e quattro sconfitte. In questa prima parte di stagione i "Toffees" hanno conquistato soltanto 7 punti in 9 trasferte.

Fai ora i tuoi pronostici!

"Red Devils" favoriti

Le quote sorridono al club di Manchester che con la concentrazione giusta non dovrebbe trovare problemi a passare il turno. Il segno 1 è proposto mediamente a 1.50 mentre la doppia chance X2 moltiplica la posta per circa 2.55.

L'Everton negli ultimi dieci precedenti disputati all'Old Trafford (ufficiali e non) non è mai riuscito a battere lo United (5 pareggi e 5 sconfite). La "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 2-5 si gioca a 1.50.