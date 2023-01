Chelsea-M.City preso risultato esatto e stasera si replica

122 dati statistici lavorati da 24 algoritmi e 2 motori randomici per stimare i Goal Attesi dalle contendenti e indicare i 4 risultati esatti più probabili riscrivendo le quote del match e mettendole a confronto con le "trappole del mercato" e cioè quello che tutti giocano per condizionamento psicologico e che viene pagato molto meno del reale valore.

Per semplicità, sulla base delle elaborazioni di Gollo-Predictor la redazione sintetizza tutto in un pronostico che sia coerente con i goal attesi e i 4 risultati esatti più probabili ma ognuno può esprimere il proprio leggendo semplicemente le schede.

Per il Valencia con i 122 dati statistici organizzati in 24 algoritmi e 2 motori randomici, si prevedono 2,00 GOAL (2 è un indicatore, non dice esattamente 2 gol ma c'è una tabella di conversione) mentre per il Cadice ci si ferma a 0,88.

Il vantaggio dei padroni di casa è di 1,12 GOAL il che si traduce in 4 risultati esatti ritenuti probabili al 42,22% e che sono in ordine di probabilità: 1-0 // 2-0 // 1-1 // 2-1.

Vediamo che su 4 risultati esatti, 3 premiamo i padroni di casa ma c'è anche un 1-1 come terzo più probabile. Infine, Gollo riscrive le quote del match e se trova uno degli esiti in cui i bookmaker pagano più di quanto stimi la quota l'algoritmo, lo segnala con la casellina VERDE.

Questo semplice sistema consente ai giocatori di ricevere un'analisi neutra rispetto ai convincimenti personali o alle impressioni e nello stesso tempo di centrare le quote più convenienti (value bet) con un sistema che vanta % di successo molto alte, a volte sorprendenti.

Sul Gruppo Telegram di Gollo ogni giorno gli ideatori commentano le schede e le giocate del Predictor sul gioco (for fun) denominato "Palinstesto".