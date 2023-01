Scommesse Serie A, le statistiche e il pronostico di Juventus-Udinese

Il programma della 17ª giornata di Serie A mette a confronto la Juventus e l' Udinese . La squadra allenata da Massimiliano Allegri nel midweek ha battuto in trasferta la Cremonese grazie a un gol di Arkadiusz Milik nel recupero del secondo tempo. L' Udinese nell’ultima trasferta disputata ha perso per 3-2 sul campo del Napoli .

Da sottolineare che la “Vecchia Signora” in casa ha fatto registrare sempre il Multigol 2-4 al novantesimo. In questo match tale intervallo di reti è proposto a 1.55. Per alzare il coefficiente di difficoltà intriga la “combo” Over 1,5 Casa più Under 2,5 Ospite.