Gollo-Predictor: la Serie A di oggi vale quota 5,00

Nonostante ciò, i 4 risultati esatti ritenuti più attendibili con una percentuale del 40% sono 1-0 // 1-1 // 2-0 // 2-1 e quindi è possibile anche il pareggio.

Il pronostico di Gollo è 1X+Under 3.5

Alle 18,00 la Juventus prova a dare continuità alla rincorsa scudetto contro un'Udinese che sembra aver perso un pò di brillantezza, Al 45% i 4 risultati esatti più attendibili sono 1-0 // 2-0 // 1-1 // 2-1 in ordine di probabilità.

Per Gollo l'1 della Juve vale 1,50 mentre viene offerto a 1,73 e c'è invece accordo sul valore dell'Over 2.5 che Gollo stima a 1,93 e viene offerto a 1,95. Il pronostico della redazione è Over 0,5 Casa + Under 1.5 Ospite.

Sorpresona alla sera in Monza-Inter: l'algoritmo stima in 2,00 l'indice dei goal attesi del Monza e in 1,79 quello dell'Inter con leggera prevalenza per la squadra di casa. Quest'anno GOLLO ha preso parecchie sorprese a quote improbabili. Gollo stima l'1 del Monza a 2,30 contro il 5,60 medio dei bookmaker e l'Inter a 2,84 contro l'1,57 medio dei bookmaker.

Una delle quote più convenienti è però il GOAL offerto a 1,77 e che per Gollo vale non più di 1,39 ed è su questo che la redazione si orienta.