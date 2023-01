Scommesse Serie A, il pronostico di Salernitana-Torino

La Salernitana dopo aver perso di misura contro il Milan (2-1) ospita un Torino che nell’ultima sfida disputata non è riuscito ad andare oltre l’1-1 in casa contro il Verona .

Consulta le statistiche di Salernitana-Torino e vinci!

Campani sfavoriti ma... scopri il pronostico

Per le quote la squadra campana parte sfavorita ma la spinta del pubblico dell’Arechi potrebbe far compiere una piccola “impresa” alla Salernitana. Da non escludere la doppia chance 1X proposta mediamente a 1.65 al termine del secondo tempo di gioco.