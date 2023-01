Athletic Bilbao-Osasuna, il pronostico: ospiti senza Over 3,5

Athletic Bilbao-Osasuna mette in palio punti importanti per l'Europa. Il match che chiude il weekend di Liga si gioca lunedì 9 gennaio al San Mamès (ore 21).

L'Athletic in casa sa di poter mettere in difficoltà chiunque e i numeri sono lì a dimostrarlo. Muniain e compagni hanno vinto 5 partite su 8 al San Mamès come pure 5 sono i clean sheet (gare chiuse con porta inviolata) messi in archivio.

Cinque anche i gol segnati dall'Osasuna in trasferta, bottino che la compagine di Pamplona non è riuscita a migliorare nella trasferta in casa della Real Sociedad - altra compagine basca - terminata 2-0 per i biancoblù.

Uno "zero" da segnalare: l'Osasuna è rimasta l'unica squadra della Liga a non aver ancora fatto conoscenza con l'Over 3,5.

Quante reti verranno segnate in partita? I bookie dicono massimo due: l'Under 2,5 paga mediamente 1.70 mentre l'Over vale un raddoppio.

Ecco una scommessa combo da tenere in considerazione: 1X + Multigol 1-3, in lavagna a 1.80.