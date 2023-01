Gollo-Predictor: 2 giocate diverse per questa sera

3 match questa sera per le elaborazioni di Gollo-Tipster , l'algoritmo che ha moltiplicato 1.000 fantacrediti in 400.000 sulla piattaforma for fun.

Alle 18,30 scontro in coda tra Verona e Cremonese: per Gollo i Goal attesi sono 1,21 a 1,15 con leggerissima prevalenza del Verona. I due indicatori decimali portano ad inviduare i 4 risultati esatti più probabili che sono: 1-1 // 1-0 // 0-1 // 0-0.

Gollo riscrive le quote del match con segno 1 a 2,67 (2,31 sui book), segno X a 3,58 (3,27 sui book) e segno 2 a 2,90 (3,21) con Under 2.5 a 1,72 (contro 1,82 offerto) e No GOAL a 1,92 (2,04).

Il pronostico è Under 3.5 per rischiare poco o Under 2.5 per una giocate più frizzante ma decisamente meno scontata.

Il match più importante è alle 20,45 tra Bologna e Atalanta: 1,42 a 1,69 con 0,27 di vantaggio per gli ospiti. I 4 risultati esatti più probabili sono 1-1 // 1-2 // 2-1 // 0-1 e il pronostico meno rischioso è Over 1.5 mentre i più spericolati potrebbero provare GOAL offerta a 1,75 dalla media dei bookmaker e che vale 1,62 per GOLLO.

Il terno si chiude con Atletico-Bilbao-Osasuna con pronostico e analisi sul Gruppo Telegram per due possibili quote: 2,09 o 3,66.

Ecco cosa fa Gollo-Tipster:

1) Con 122 fonti statistiche, 24 algoritmi e 2 motori randomici (e 4 parametri soggettivi) individua i Goal Attesi per la squadra di casa e quella ospite

2) Con questi due indicatori, individua i 4 risultati esatti più probabili e ci informa della % di attendibilità stimata

3) Ricalcola le quote del Match mettendole a confronto con la media delle quote offerte dai bookmaker ed evitandoci di giocare quote sottostimate e consigliando invece quelle sovrastimate se compatibili col pronostico

4) Consiglia Multigoal, Multigoal Casa e Ospite e un Pronostico per il match

