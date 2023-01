Gollo-Predictor ancora una volta a segno: 2 giocate vincenti!

Gollo-Predictor in gran spolvero. Dopo gli ottimi risultati ottenuti nel week-end, l'algoritmo del Corriere dello Sport ha centrato in pieno anche i consigli dei match del lunedì. Gollo aveva suggerito due diverse combinazioni per i match di ieri sera: Verona-Cremonese: Under 3,5, Bologna-Atalanta: Over 1,5, Atletico Bilbao-Osasuna: Under 3,5 o in alternativa, per chi avesse voluto osare di più Verona-Cremonese: Under 3,5, Bologna-Atalanta: Gol, Atletico Bilbao-Osasuna: Under 1,5 1° tempo.