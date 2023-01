Lorient-Monaco, le quote sorridono alla formazione ospite

Il programma della 18ª giornata di Ligue 1 mette a confronto il Lorient e il Monaco . Allo Stade du Moustoir la sfida promette spettacolo, la compagine monegasca vanta solamente due punti in più in classifica della compagine arancionera.

Fai ora i tuoi pronostici!

Spettacolo in arrivo al "du Moustoir"

Il Monaco dopo aver battuto il Brest in casa per 1-0 torna a giocare in trasferta. Il ruolino di marcia esterno dei monegaschi parla chiaro. Ben Yedder e compagni nelle ultime cinque trasferte di campionato hanno sempre realizzato almeno due gol. Intriga l’Over 1,5 Ospite sul campo di un Lorient che nelle precedenti tre gare interne ha sempre perso subendo esattamente due reti.

La partita si preannuncia equilibrata, il segno 2 è in lavagna mediamente a 1.90 mentre la doppia chance 1X si gioca a circa 1.85. Non si può escludere il Goal, esito centrato dal Lorient in casa in 6 occasioni su 8.