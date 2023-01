Scommesse Premier League, le statistiche e le quote di Fulham-Chelsea

Archiviato il fine settimana di stop per lasciare spazio alla Fa Cup , la Premier League torna in campo per iniziare il girone di ritorno ma il turno avrà un prologo riservato a Fulham e Chelsea che recuperano la partita non disputata per il rinvio dell’intera giornata disposto a seguito della scomparsa della regina Elisabetta.

I “Cottagers” e i “Blues” si affrontano con una situazione di classifica assolutamente impensabile ad inizio stagione visto che il Fulham al momento è davanti al Chelsea con 3 lunghezze di vantaggio (e anche con una partita all’attivo in più). Anche così, però, la situazione fa notizia ed evidenzia lo strepitoso risultato, seppur parziale, del Fulham (neopromosso, doveroso sottolinearlo) a cui fa da contraltare il modesto rendimento del Chelsea che quest’anno proprio non riesce a decollare.

Le statistiche delle due squadre in campo

Solitamente, dalle quote, questa sarebbe stata classificata come una partita senza storia ma basta guardarle per comprendere, invece, che di certezze stavolta ce ne sono poche. Il “2” paga meno dell’1 (e ci mancherebbe altro) ma non si tratta assolutamente di una quota contenuta (a 2.15). Prima di chiudere vale la pena aggiungere che il Chelsea viene da cinque esiti “Under 2,5” consecutivi (che diventano 8 se si considerano le ultime 9 esibizioni di campionato) mentre il Fulham all’ultima uscita (1-0 in casa del Leicester) ha centrato il terzo “Under 2,5” dell’intero campionato che si aggiunge ai ben 15 “Over 2,5” che ha all’attivo (8 nelle 9 gare casalinghe fin qui disputate).