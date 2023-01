Scommesse Serie A, pronostico e statistiche di Napoli-Juventus

Allo stadio "Maradona" è tutto pronto per dare il via all’anticipo della 18ª giornata di campionato. Il Napoli dopo aver battuto la Sampdoria per 2-0 ospita la Juventus di Massimiliano Allegri. La vittoria ottenuta a Marassi, complice anche il pareggio casalingo del Milan contro la Roma (2-2), ha permesso al team di Luciano Spalletti di riportarsi a più 7 sulle inseguitrici.