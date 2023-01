Napoli-Juve, Lo Scomm punta su Milik: ecco la quota del gol dell'ex

Ispirato è dire poco! La scorsa settimana Lo Scomm è tornato alla grande con diverse dritte vincenti. Breve ripasso: il gol di Tammy Abraham in Milan-Roma (pagava 4), il sigillo di Felipe Anderson in Lazio-Empoli (quotato a 3.25) e addirittura l’assist di Federico Chiesa (da 4.50 volte la posta) nel match Juventus-Udinese.

Archiviato questo splendido “tris” Lo Scomm guarda alle partite della 18ª giornata con l’obiettivo di far gioire i Fantallenatori grazie ad altri consigli vincenti su marcatori e assistman.

Napoli-Juventus

Faceva bene anche quando era l’alternativa o la spalla di Vlahovic, figurarsi adesso che ha il “campo libero” per l’assenza prolungata del serbo.

Contro l’Udinese Milik ha disputato una mezzora scarsa, minutaggio che dovrebbe essere ben più sostanzioso contro il Napoli, la sua ex squadra.

Il polacco vuole lasciare il segno al “Maradona”, da segnalare la quota (elevata) da possibile marcatore nei 90 minuti: ben 4.25 volte la posta.



Lecce-Milan

Il Milan viene da due prestazioni nefaste per il morale, contro il Lecce l’unica medicina è la vittoria. Theo Hernandez è uno di quelli che può suonare la carica in un Milan apparso un po’ scarico contro il Torino di Juric.

Al Via del Mare lo stantuffo di Pioli potrebbe farsi notare per un “gol oppure un assist”. Un’eventualità da quasi 3 volte la posta.

Inter-Verona

L’Inter sta andando a corrente alternata ma Federico Dimarco risulta sempre tra i migliori in campo. Anche contro il Verona, squadra che l’esterno mancino conosce bene, la freccia di Simone Inzaghi ha le carte in regola per portare un +3 o un +1 ai suoi Fantallenatori.

Come per Theo Hernandez, uno sguardo alla quota assegnata all’ipotesi “Dimarco segna o fa assist”: vale triplo.

Atalanta-Salernitana

Chi lo ha sottratto ai rivali Fantallenatori nelle aste estive adesso starà gongolando.

Di chi si tratta? Di Rasmus Hojlund, talento dell’Atalanta che anche contro il Bologna ha sfoderato un pezzo di bravura che ha fruttato alla dea tre punti preziosi al Dall’Ara.

Ora il biondino danese cerca conferme contro la Salernitana che nelle ultime 7 trasferte in campionato ha sempre subìto almeno un gol.

Fiducia ad Hojlund che si gioca marcatore a 2.65.

Roma-Fiorentina

La perla di Paulo Dybala ha permesso alla Roma di battere il Genoa in Coppa Italia. Adesso l'argentino campione del mondo vuole ripetersi in campionato dove non segna dal 9 ottobre 2022, in occasione del penalty trasformato nella partita contro il Lecce (in quell’occasione tra l’altro la Joya si è dovuta fermare per un infortunio muscolare).

Vale 2.85 l’ipotesi che l’argentino possa tornare a esultare in campionato, all’Olimpico, nel match contro la Fiorentina.