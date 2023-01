United-City, nel derby di Manchester il pronostico è per il segno 2

Derby di Manchester da brividi, indovina il risultato e vinci i premi in palio!

Anche la classifica aggiunge pepe a questo match visto che l’undici di Guardiola è attualmente secondo (a cinque lunghezze dall’Arsenal primo) ma con la formazione di ten Hag terza (insieme al Newcastle) con soltanto quattro punti di ritardo dai cugini terribili. L’attacco del City, infatti, è il migliore del torneo (45 le reti fin qui realizzate) anche se di sbandate quest’anno Haaland e compagni ne hanno prese diverse.

United a secco in casa solo col Newcastle

Dalla ripresa del campionato dopo la sosta per i Mondiali tre vittorie su tre per i “Red Devils” mentre i “Citizens” hanno vinto contro il Leeds e contro il Chelsea (con in mezzo il pareggio casalingo contro l’Everton). Per le quote i favori del pronostico sono a favore del segno “2”. Per Cplay e Begamestar l'1 vale 4.01, il pareggio paga 3.83 e il 2 1.85. Previsioni in linea con quelle di altri due bookie, Better e Goldbet, che propongono la vittoria dei Red Devils a 4, la X a 3.85 e il 2 a 1.85.

A parte questo, può essere interessante sottolineare che lo United in casa ha fin qui sempre realizzato almeno una rete tranne che contro il Newcastle (0-0) e lo stesso ha fatto fin qui in trasferta il City che è sempre andato a segno almeno una volta tranne che a Liverpool dove ha rimediato (0-1) l’unica sconfitta esterna in campionato.