I pronostici di Pengwin, Roma-Fiorentina: giallorossi a caccia dell'Europa

Lo spettacolo della 18ª giornata di Serie A non finisce certo con Napoli-Juventus . Anzi, quello è stato solo l'antipasto. Per seguire al meglio tutte le altre sfide ecco l'analisi di Pengwin , il tipster più seguito d'Italia. Per lui parlano i numeri, sul suo Profilo Instagram lo seguono quasi 800 mila followers , sempre coinvolti dalla sua passione a 360 gradi per il mondo del calcio, pronostici compresi.

Questo fine settimana il focus di Pengwin è incentrato principalmente su Roma-Fiorentina.

Roma, poco gioco ma punti pesanti

Posticipo domenicale che vede affrontarsi all’Olimpico Roma e Fiorentina in una sfida che si prospetta elettrica. Capitolini alle porte della zona europea mentre i toscani vogliono provare a rifarsi sotto.

La squadra di Mourinho dopo la vittoria di misura contro il Bologna nella prima del 2023 ha portato a casa un punto pesantissimo nella sfida della scorsa settimana a San Siro contro il Milan, recuperando un doppio svantaggio.

Per la partita di domani sera il tecnico portoghese però dovrà fare a meno di Ibañez, squalificato, oltre ai soliti Darboe e Wijnaldum, lungodegenti e fermi ai box. Sulla linea difensiva al posto dell’italo-brasiliano dovrebbe trovare spazio Kumbulla mentre la fase offensiva sarà affidata ancora una volta al trio Dybala-Zaniolo-Abraham, con Pellegrini in forte dubbio dopo aver abbandonato il match di Coppa Italia all’intervallo.

Fiorentina a corrente alternata

La squadra gigliata, che tanto aveva impressionato sotto il profilo del gioco nella scorsa annata, sta facendo a dir poco fatica in questa stagione e al momento si trova nel limbo della classifica, lontano dalla zona calda ma abbastanza staccata dalle zone che contano.

Italiano per il match dovrà fare a meno di Sottil, Cabral e Mandragora, tutti fermi ai box per infortunio, ma potrebbe finalmente ritrovare Nico Gonzalez dal primo minuto, grande assente del girone d’andata.

Nonostante la prova opaca in Coppa Italia, Jovic dovrebbe essere confermato nel tridente.

Per questa sfida si può optare per un esito Multigol 2-4 a quota 1.55 (minimo due, massimo quattro reti all’Olimpico). All’orizzonte 90 minuti di intensità ma anche con diverse emozioni, sia da una parte che dall’altra.

Inter, col Verona per rispondere alle critiche

L’Inter dopo il pari di Monza e la vittoria ai supplementari contro il Parma in Coppa Italia ha bisogno di scacciare via un grosso alone di preoccupazione che si è creato sulla squadra e cercherà di farlo nella sfida casalinga contro l’Hellas.

Gli scaligeri dal canto loro hanno vinto lo scontro diretto per la salvezza contro la Cremonese e arrivano a questa sfida forti dei 4 punti raccolti nelle ultime due partite. La quartultima piazza dista sei punti e il gruppo ha bisogno di trovare buoni risultati per avvicinarsi. L’Inter deve rispondere alle critiche a suon di gol con la coppia Dzeko-Lautaro.

Atalanta-Salernitana, obiettivo continuità per la Dea

Dopo il rocambolesco pareggio nella prima del 2023 contro lo Spezia, la Dea ha vinto in rimonta contro il Bologna nel posticipo dello scorso lunedì. Ora per la banda di Gasperini sarà necessario lasciarsi alle spalle gli ultimi risultati negativi e ritrovare una continuità che manca da inizio stagione.

Salernitana che dopo un primo tempo molto opaco è riuscita a strappare un pari contro il Torino la scorsa settimana. Gara sulla carta divertente, occhio a Hojlund in ottica “Marcatori”.

Per l'analisi di tutte le altre partite di Serie A e l'approfondimento dei match dei principali campionati europei l'invito è di entrare nel "Mondo Pengwin". Il programma Kickoff, ideato da Pengwin, è disponibile sul canale ufficiale Twitch e va in onda ogni venerdì sera alle ore 21 (eccezion fatta per l'ultima puntata che è andata in onda giovedì per seguire al meglio Napoli-Juventus).

Iscrivendosi al canale YouTube di Kristian Pengwin si possono trovare le repliche di tutte le precedenti puntate di Kickoff.

https://www.mondopengwin.it/studio-top-campionati/