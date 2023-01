Scommesse Atalanta-Salernitana, ecco la quota del possibile risultato esatto

La Salernitana, prossimo avversario dei nerazzurri, dopo aver pareggiato per 1-1 in casa contro il Torino torna a giocare in trasferta. I campani nelle prime otto gare disputate lontano dai lidi amici hanno fatto registrare soltanto una vittoria, tre pareggi e quattro sconfitte.

Analizza le statistiche di Atalanta-Salernitana e vinci!

Il possibile risultato esatto dell'incontro

Il successo dell'Atalanta al "Gewiss Stadium" è in lavagna a circa 1.40. Duvan Zapata e compagni con 11 gol all'attivo e altrettanti al passivo hanno fatto registrare il Multigol 2-3 in ben cinque delle prime otto gare disputate davanti al proprio pubblico.

In trasferta la Salernitana viaggia a una media di esattamente due gol subti a partita, a Bergamo non si può escludere l'Over 1,5 Casa al novantesimo. Come possibile risultato esatto non si può escludere il "2-0" offerto a 7.50, esito mai centrato ancora dalla "Dea" in campionato. Come cautelarsi? Provando il cluster "2-0; 2-1; 3-0; 3-1" proposto a 2.45.