Pronostico Empoli-Sampdoria, Caputo ritrova subito la sua ex squadra

Toscani galvanizzati dal 2-2 ottenuto in rimonta contro la Lazio, blucerchiati eliminati dalla Coppa Italia per mano della Fiorentina e ora totalmente concentrati sull'obiettivo permanenza in massima serie.

Empoli-Sampdoria, fai il tuo pronostico

Samp imbattuta negli ultimi sette precedenti al Castellani

La Samp ha perso il doppio delle partite rispetto all'Empoli (12 contro 6) che, eccezion fatta per il ko al debutto con lo Spezia, nelle restanti cinque occasioni si è dovuto arrendere a formazioni attrezzate per fare un campionato ben diverso rispetto ai toscani.

Dal canto loro i liguri hanno conquistato in trasferta sette dei nove punti totali in classifica e segnato sei reti lontano da Marassi sulle otto complessive.

Da tener presente poi che in Serie A, nelle ultime sette partite giocate al Castellani, la Samp non ha mai perso.

Con Stankovic in sella i liguri sembrano quanto meno aver fatto un passo avanti in termini di organizzazione e atteggiamento in campo (vedi contro il Napoli, in inferiorità numerica).

Con la giusta concentrazione Gabbiadini e compagni possono portare via almeno un punto dalla Toscana. Il pronostico per Empoli-Sampdoria è doppia chance X2.

Clicca qui per consultare le statistiche di Empoli-Samp e di tutte le partite di Serie A

Caputo contro Lammers, la sfida degli ex

Caputo e Lammers hanno da poco cambiato squadra, sotto la Lanterna è arrivato l'olandese mentre il navigato bomber ha fatto il percorso inverso andando a rinforzare l'attacco toscano.

In gol contro la Lazio, Ciccio Caputo si ripeterà contro la Samp? La sua quota da marcatore è pari a 3 volte la posta.

Qualche difficoltà in più nell'ambientarsi a Genova per Lammers che a Empoli non ha certo lasciato il segno. La Samp tuttavia ha puntato su di lui che da ex proverà a lasciare il segno.

Rispetto a Caputo un suo sigillo al Castellani è ritenuto meno probabile dai bookie ed è offerto a 4.50.