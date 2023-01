Cadice-Elche, il pronostico del posticipo di Liga

Cadice-Elche fa calare il sipario sulla diciassettesima giornata di Liga. Partita da vincere per gli andalusi in ottica salvezza, l'Elche infatti è ultimo in classifica con soli quattro punti conquistati nelle prime sedici giornate di campionato.

Cadice-Elche, fai il tuo pronostico

I numeri sono dalla parte del Cadice

Tutti i numeri sono contro l'Elche di Boye che ultimamente, come se non bastasse, fatica anche a chiudere un match in undici contro undici. Il Cadice pur senza fare cose trascendentali ha qualcosa di buono all'attivo. In casa ha fermato sullo 0-0 squadre di livello superiore come Betis e Villarreal e battuto 3-2 l'Atletico Madrid, la vera perla della stagione. Non solo, gli andalusi hanno alle spalle il blitz al Mestalla di Valencia.

Più di un dato fa quindi prendere l'ago della bilancia dalla parte del segno 1, offerto mediamente a 1.95.

Per una giocata meno standard è da segnalare la combo Over 0,5 Casa + Under 1,5 Ospite.