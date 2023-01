Coppa Italia, una combo per Napoli-Cremonese

Sfida sulla carta più impari in questo momento non poteva esserci. Napoli-Cremonese vale un posto nei quarti di Coppa Italia dove c'è già la Roma di Mourinho che ha battuto 1-0 il Genoa.

Napoli-Cremonese, fai il tuo pronostico

Azzurri favoriti, ecco un possibile marcatore

Il club lombardo dopo il ko col Monza ha esonerato Alvini mentre è ben saldo al timone della nave partenopea Luciano Spalletti, pronto a superare l'ostacolo per regalarsi la sfida contro il suo passato.

Per gli azzurri si tratta del debutto stagionale in questo torneo mentre i grigiorossi hanno superato due turni. Vittoria per 3-2 contro la Ternana e successo per 4-2 ai supplementari sul Modena dopo il 2-2 dei 90 regolamentari.

Dunque anche in Coppa si sono palesate lacune che sono costati due gol a partita. Se ci si limita solo al breve periodo Carnesecchi e compagni hanno incassato altri due gol a Verona e tre in casa dal Monza.

In presenza del tritacarne Napoli, che pur cambiando qualche interprete resta squadra devastante, il pronostico non può che sorridere a Raspadori e compagni.

Proprio Jack potrebbe essere uno dei marcatori del match che chiama la combo 1+Over 2,5.