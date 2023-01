Supercoppa italiana, quote e pronostico di Milan-Inter

Il derby di Milano sbarca a Riad (Arabia Saudita), location designata per l'assegnazione della Supercoppa italiana. Di fronte il Milan campione d'Italia in carica e l'Inter che ha vinto la Coppa Italia. Partita con quote equilibrate allo stadio internazionale King Fahd.

Milan-Inter, fai il tuo pronostico

Nerazzurri di poco favoriti

Il derby è sempre un match a sé anche se chiaramente non va trascurato il momento delle due formazioni. Difficile dire chi sta "meglio", ci si può limitare a constatare il momento di scarsa forma del Milan e i risultati (pareggi con Roma e Lecce, ko in Coppa Italia col Torino) ne sono lo specchio fedele. Rossoneri penalizzati dalle amnesie difensive e da un reparto offensivo che non può reggersi sul solo Leao e su un Giroud che ha sulle spalle fatiche Mondiali e... età.

L'Inter ha un Lautaro Martinez in grande spolvero pronto a trascinare i suoi compagni. L'1-0 al Verona non è stato il massimo, il che lascia pensare che forse visto il momento, l'Inter (come pure il Milan) in questo match possa badare più alla sostanza che alla forma, ovvero il bel gioco, vista la posta in palio.

Per le quote l'Inter è di poco favorita per la vittoria al 90'. Il segno 2 paga circa 2.50, l'1 rossonero è in lavagna a 2.85.

La sensazione è che la squadra di Simone Inzaghi possa evitare la sconfitta nei 90 minuti.

Da provare la doppia chance X2 a 1.45, per alzare la quota può essere opportuno legare in combo un esito come l'Under 3,5 o 4,5 a seconda del margine di rischio.