Pronostico Betis-Osasuna, le statistiche e le quote del match

Riflettori puntati sull'Estadio Benito Villamarín di Siviglia dove il Betis e l'Osasuna si apprestano a scendere in campo per giocarsi l'accesso ai quarti di finale di Copa del Rey. In Liga le due compagini sono divise solamente da un punto, i biancoverdi nelle prime 16 gare disputate con 19 gol realizzati e 13 subiti hanno centrato la vittoria in 8 occasioni (4 pareggi e 4 sconfitte nelle restanti 8 partite) mentre l'Osasuna in questa prima parte di stagione ha fatto registrare 8 successi, 3 pareggi e 6 sconfitte.