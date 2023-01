Coppa Italia, il pronostico di Atalanta-Spezia

Al "Gewiss Stadium" scende in campo l'Atalanta che con il supporto dei propri tifosi proverà contro lo Spezia a conquistare il pass per i quarti di finale. La "Dea" nelle prime 9 gare interne di questa stagione ha fatto registrare dei risultati abbastanza altalenanti, con 19 reti all'attivo (di cui 8 soltanto contro la Salernitana) Pasalic e compagni hanno centrato il successo soltanto in 4 occasioni.

Lo Spezia arriva al match con l'Atalanta dopo aver eliminato prima il Como (5-1) e poi il Brescia (3-1), due vittorie casalinghe che mettono ancor più in risalto il fatto che la compagine ligure in questa prima parte di stagione stia trovando difficoltà ad esprimere il proprio gioco in trasferta (2 successi e 6 sconfitte).

Le quote sorridono alla compagine allenata da Gasperini, la vittoria del club nerazzurro si gioca solamente a 1.45. Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare la "combo" che lega l'Over 1,5 Casa all'Under 1,5 Ospite.