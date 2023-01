Excelsior-Volendam, il pronostico e le statistiche

All’elenco degli anticipi del venerdì, se si prendono in considerazioni i principali campionati europei, non poteva mancare l’ Eredivisie che manda in scena un modesto, per la verità, Excelsior-Volendam . Questa sfida apre il turno numero 17 e vede la formazione di casa quattro punti più su di quella ospite che occupa, in condominio con Emmen e Groningen , il penultimo posto in classifica.

L'Excelsior parte favorito

Con queste premesse il termine “modesto” utilizzato prima sembra giustificato e lo è anche se si guarda al ruolino di marcia delle due squadre in campo. Nelle ultime nove giornate di campionato, infatti, sia Excelsior che Volendam hanno fatto registrare due vittorie, un pareggio e sei sconfitte: uno score modesto, appunto, che però fa diventare preziosi i tre punti in palio.

Il Volendam le sue due vittorie le ha conseguite nell’arco delle ultime due esibizioni contro Cambuur e Waalwijk mentre l’Excelsior ha battuto l’Az Alkmaar (attualmente è secondo in classifica) e il Groningen. Da aggiungere che l’Excelsior ha vinto quattro volte in casa (sulle cinque totali) mentre il Volendam in trasferta ha fatto bottino pieno in una sola occasione. Quest’ultimo dato sembrerebbe concedere al segno “1” qualche possibilità in più, un’impressione condivisa dalle quote che attribuiscono al segno “1” un premio più basso rispetto a quanto previsto per il “2”.