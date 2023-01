Bundesliga, si riparte così! Ecco il pronostico di Lipsia-Bayern

La Bundesliga torna in campo dopo la consueta sosta invernale (a cui si è aggiunto qualcosa per il Mondiale ) e lo fa nel migliore dei modi, con un anticipo da brividi che mette di fronte il Lipsia (risalito al terzo posto in classifica) e il Bayern capolista (e con sei punti in più rispetto ai “ Rot Bullen ”).

Ogni volta che si riparte, dopo un lungo periodo, sugli incontri bisogna sempre prevedere una dose di incertezza legata proprio a… “come e quanto avrà influito lo stop?” Anche in questo caso è doveroso porsi questa domanda soprattutto se si considera che prima della pausa Lipsia e Bayern facevano registrare un ruolino di marcia quasi identico (sei vittorie e due pareggi nelle ultime otto giornate per il Lipsia, sette vittorie e un pareggio per il Bayern).

Fai ora i tuoi pronostici!

Goal o No Goal primo tempo... questo il dilemma

Per le quote i bavaresi partono ancora favoriti anche se, a differenza di tante altre occasioni, il segno 2, seppur offerto a circa la metà del valore dell’1, non paga un premio irrisorio. A prescindere da come si ritiene possa andare a finire il match potrebbe valere la pena aggiungere un piccolo dato statistico che ognuno potrà valutare come meglio ritiene opportuno. Il Lipsia, dopo averlo fatto registrare nei primi due incontri di campionato, non ha poi mai più regalato l’esito “Goal primo tempo” mentre il Bayern, oltre a quello proposto alla quinta giornata, di “Goal primo tempo” ne ha fatti contare addirittura tre nelle ultime quattro sfide di campionato.