Liverpool-Chelsea, le quote sorridono ai "Reds"

Fino alla passata stagione sarebbe stato uno dei match più attesi ma quest’anno no, il rendimento di Liverpool e Chelsea in campionato è talmente modesto da relegare “ Reds ” e “ Blues ” a metà classifica, appaiati, a quasi venti lunghezze di distanza dall’ Arsenal capolista.

L’undici di Klopp nelle ultime due esibizioni ha rimediato altrettanti ko contro il Brentford prima (1-3) e contro il Brighton poi (0-3). Due sconfitte che, almeno, fanno seguito a due successi in grado di rendere lo “score” complessivo, dal “Boxing Day” in poi, migliore di quello del Chelsea che nelle ultime quattro esibizioni ha messo insieme soltanto quattro punti.

Entrambe le compagini cercheranno di vincere per mantenere vive le speranze di poter tornare ad agganciare una posizione che vale l’Europa. Il Liverpool nelle ultime sette gare di Premier ha sempre regalato l’Over 2,5 e, nel complesso, il numero di esiti “Goal” è esattamente il doppio dei “NoGoal” (dodici contro sei).

La formazione guidata da Potter, al contrario, fa registrare una leggera prevalenza di “Under 2,5” e “NoGoal”. Importante chiudere sottolineando che, è vero che le due squadre sono appaiate in classifica, ma il Chelsea ha comunque disputato una partita in più. Così, forse anche per questo (insieme ad un rendimento casalingo dei “Reds” migliore di quello esterno dei “Blues”), le quote concedono maggior fiducia al segno “1” che, comunque, regalerebbe un premio di poco inferiore al doppio della posta.