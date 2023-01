Scommesse Serie A, il pronostico e le statistiche di Salernitana-Napoli

In Serie A questo fine settimana va in scena l’ultima giornata del girone d’andata. La classifica al momento vede il Napoli in prima posizione con 47 punti, il Milan (secondo) insegue a quota 38. La squadra allenata da Luciano Spalletti dopo aver battuto la Juventus per 5-1 si appresta a sfidare in trasferta la Salernitana .

Analizza le statistiche di Salernitana-Napoli e vinci!

I partenopei partono favoriti, scopri il pronostico

Il club partenopeo nelle prime 9 gare disputate lontano dai lidi amici ha centrato il successo in 7 occasioni (18 i gol totali realizzati, 7 quelli subiti). La Salernitana con 35 gol al passivo vanta invece la peggior difesa del campionato. La compagine granata ha però subito soltanto 11 reti davanti al proprio pubblico. Il segno 2 (offerto in lavagna a 1.30) almeno sulla carta non sembra in discussione, per alzare il coefficiente di rischio si possono provare sia il Multigol Ospite 2-4 che l’Over 2,5 a 1.50.