Pronostici Serie A, ecco cosa suggerisce Pengwin per Juve-Atalanta

Dieci gare a disposizione per gli appassionati di pronostici . Per arrivare preparati all'appuntamento con le partite della 19ª giornata di Serie A è opportuno affidarsi ai consigli di Pengwin , il tipster più seguito d'Italia. Per lui parlano i numeri, sul suo Profilo Instagram lo seguono quasi 800 mila followers , sempre attenti ai suoi contenuti che bene esprimono la sua passione per il calcio e i pronostici .

Per questo fine settimana Pengwin dedica particolare attenzione al match Juventus-Atalanta.

La Juve ospita la Dea tornata in versione schiacciasassi

La Juventus grazie alla vittoria ottenuta in Coppa Italia contro il Monza (2-1) si è scrollata di dosso quell’alone di negatività che aleggiava sulla squadra dopo la pesantissima sconfitta subita al “Maradona” contro il Napoli (5-1).

Dalla gara di giovedì, oltre al risultato, arriva la bellissima notizia del ritorno al gol di Federico Chiesa. L’esterno offensivo bianconero finalmente sembra essere tornato a giocare su livelli che faranno veramente comodo alla squadra fino al termine della stagione.

L’Atalanta nelle ultime due partite ufficiali disputate è tornata ad essere quella macchina da gol ammirata nel corso delle passate stagioni. La “Dea” di Gasperini ha prima battuto per 8-2 la Salernitana in campionato (all’intervallo l’Atalanta era già avanti per 5-1) e nel match successivo è riuscita a segnare anche cinque reti allo Spezia in Coppa Italia.

Gasperini gongola e si gode soprattutto un Rasmus Hojlund che sembra essersi preso un posto da titolare fisso nella squadra. Pesantissima per la sfida però l’assenza di Teun Koopmeiners che sarà squalificato. Anche Duvan Zapata dovrebbe essere out dopo il problema fisico avuto in Coppa Italia contro i liguri. Come già detto in precedenza sia il club bianconero che quello nerazzurro vorrano conquistare i tre punti e per aggiudicarseli giocheranno questa gara a viso aperto.

Con un’Atalanta che è tornata a segnare e subire gol con una certa regolarità non si può escludere l’esito Goal al triplice fischio dell’arbitro.

Inter-Empoli, obiettivo continuità per Inzaghi

L’Inter dopo un periodo di flessione ha stravinto la Supercoppa contro il Milan per 3-0. La sfida contro l’Empoli vede quindi l’undici di Inzaghi partire con i favori del pronostico. Nei nerazzurri mancherà Brozovic e i toscani, trovandosi in una rassicurante posizione di classifica, potrebbero giocare questo match senza troppe pressioni.

Con un pizzico di coraggio si può quindi provare l’1 handicap (-1) al novantesimo.

Lazio-Milan, martedì sera caldissimo

La Lazio dopo aver subito la rimonta contro l’Empoli (dal 2-0 al 2-2) è riuscita a battere il Sassuolo per 2-0. I biancocelesti al momento occupano il quinto posto in classifica e per non rischiare di perdere ulteriore terreno dalla zona Champions proveranno in tutti i modi a conquistare i tre punti. Il Milan non sta attraversando un buon periodo. I rossoneri dopo la sconfitta rimediata in Supercoppa contro l’Inter proveranno a riscattarsi in campionato. Difesa da rivedere, ok quindi il Multigol Casa 1-2.

