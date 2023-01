Serie A, i consigli per le scommesse di Sampdoria-Udinese

Il programma della 19ª giornata di Serie A prevede la sfida tra la Sampdoria e l’Udinese. Il club allenato da Dejan Stankovic trovandosi in penultima posizione ha assolutamente bisogno di far punti per cercare di avvicinarsi il prima possibile alla zona salvezza. Le prime 18 gare di campionato hanno messo in evidenza la scarsa capacità realizzativa dei giocatori blucerchiati, Manolo Gabbiadini e compagni con 8 reti all’attivo (soltanto 2 in casa) viaggiano a una media di 0,44 gol a partita.