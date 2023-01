Bologna favorito contro la Cremonese: pronostico e possibili marcatori

Il Bologna per incrementare il margine di vantaggio sul terzultimo posto, la Cremonese per evitare di chiudere il girone d'andata con zero successi. Al Dall'Ara si gioca per vincere, il pronostico sulla carta sorride ai rossoblù di Thiago Motta ma l'impresa in Coppa Italia contro il Napoli dà fiducia ai grigiorossi di Ballardini.

Bologna-Cremonese, fai il tuo pronostico

Afena-Gyan segna ancora? La quota è molto alta

Thiago Motta deve fare a meno di Arnautovic e Sansone, assenze pesanti che lasciano qualche interrogativo. La prova troppo rinunciataria in Coppa Italia contro la Lazio (zero tiri in porta per i felsinei) è un altro spiraglio per le speranze lombarde di fare punti al Dall'Ara o, quanto meno, trovare il gol.

Una statistica ad uso e consumo dei curiosi. La somma gol 3 con 8 uscite totali risulta la preferita dal Bologna ma non dalla Cremonese che l'ha collezionata solo una volta in 18 giornate di campionato. Inoltre, in casa i rossoblù hanno sempre centrato l'Under 3,5.

Dalle statistiche alle quote. Sulle lavagne dei bookie il Bologna è in netto vantaggio, per Cplay e Begamestar l'1 finale paga 1.93, la X vale 3.38 mentre il 2 della Cremo è offerto a 4.08. Queste invece le valutazioni dei concessionari Better e GoldBet. Segno 1 bancato a 1.93 pareggio a 3.25 e segno 2 a 4.50.

La Cremonese dovrebbe andare a segno ma senza esagerare. Piace il Multigol Ospite 1-2 tenendo presenti Dessers e Afena-Gyan (l'eroe nella notte del Maradona) come possibili marcatori. Il primo si gioca a 4, ancora più alta e dunque conveniente la quota prevista per l'ex Roma che paga 5.50.