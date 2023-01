Scommesse Serie A, ecco il pronostico di Juventus-Atalanta

Coppa Italia archiviata, testa di nuovo al campionato . La Juventus di Massimiliano Allegri dopo aver perso per 5-1 sul campo del Napoli va a caccia di riscatto contro l’ Atalanta . La “ Vecchia Signora ” con soli 3 gol al passivo vanta la miglior difesa interna del torneo, all’ Allianz Stadium l’undici bianconero con 21 gol realizzati è riuscito a conquistare 23 punti su 27 (7 vittorie e 2 pareggi). L’ Atalanta , reduce dall’8-2 inflitto alla Salernitana , in trasferta ha fatto registrare 6 successi, 2 pareggi e 1 sola sconfitta.

Fai ora i tuoi pronostici!

C'è aria di Goal all'Allianz Stadium

La sfida si preannuncia equilibrata, per le quote i bianconeri partono favoriti (il segno 1 è proposto mediamente a 2.15 mentre il "2" è in lavagna a circa 3.45) ma non si può escludere il Goal, esito mai centrato dai bianconeri nelle ultime cinque gare di campionato disputate all'Allianz Stadium, al 90’.