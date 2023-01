Bundesliga, il pronostico e le statistiche di Schalke-Lipsia

Il Lipsia non si ferma e dopo aver conquistato un punto alla " Red Bull Arena " contro il Bayern (1-1) si appresta a giocare in trasferta sul campo di uno Schalke posizionato all'ultimo posto in Bundesliga .

I "Tori" non perdono in campionato dalla 7ª giornata, dalla sconfitta contro il M'gladbach ad oggi l'undici allenato da Marco Rose ha fatto registrare sei vittorie e tre pareggi. In questo nove sfide il Lipsia ha segnato mediamente 2,44 gol a partita.

Lo Schalke invece nelle ultime nove giornate di Bundesliga ha totalizzato solamente tre punti frutto di una vittoria (1-0 contro il Mainz) e otto sconfitte. I "Minatori" con 35 reti subite vantano la seconda peggior difesa del torneo.

Un Lipsia in fiducia sfida lo Schalke

Lo Schalke in casa ha centrato il successo soltanto in due match su otto (9 reti segnate e 19 subite) mentre il Lipsia in trasferta, dopo aver superato le difficoltà di inizio stagione (3 pareggi e 2 sconfitte nelle prime cinque gare esterne), è riuscita a battere in rapida successione prima l'Hoffenheim (3-1) e poi il Werder Brema (2-1).

Le quote sorridono a Dani Olmo e compagni, il segno 2 proposto mediamente a poco meno di 1.60 non sembra in discussione. In alternativa si può provare l'Over 1,5 Ospite proposto a 1.58.