Pronostici Bundesliga, promette spettacolo Bayern-Colonia

Bayern-Colonia, fai il tuo pronostico

Bayern da Over 3,5? Scopri la quota

Nagelsmann vuole veder crescere il suo Bayern già contro il Colonia, che in trasferta ha vinto solo un match su otto. In questo campionato i bavaresi hanno segnato ben 50 reti e sono ancora imbattuti nel loro stadio.

Per le quote il Colonia ha ben poche chances di evitare la sconfitta a Monaco di Baviera. Segno 1 e Over 2,5 pagano piuttosto poco e allora, forse, meglio orientarsi sull'Over 3,5 (a 1.65).

I precedenti di questa sfida e le statistiche delle due squadre in questo campionato sembrano incoraggiare una (spettacolare) soluzione di questo tipo.