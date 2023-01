Scommesse Bundesliga, il pronostico di Hertha-Wolfsburg

In Bundesliga non c'è soltanto il Lipsia ad aver conquistato esattamente 21 punti nelle precedenti 9 giornate di campionato. Come i "Tori" di Marco Rose anche il Wolfsburg è reduce da 9 risultati utili consecutivi, grazie alla bellezza di 25 reti realizzate l'undici biancoverde è riuscito a centrare per 6 volte la vittoria e per 3 volte il pareggio.