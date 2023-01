Bundesliga: quote, statistiche e pronostico di Friburgo-Eintracht

All' Europa-Park Stadion va in scena la partita più attesa della 17ª giornata di Bundesliga . Da una parte c'è il Friburgo , squadra capace di conquistare la bellezza di 16 punti nelle prime 7 gare casalinghe (5 successi, 1 pareggio e 1 sconfitta), mentre dall'altra c'è un Eintracht che ha perso soltanto una volta nelle prime 7 trasferte del torneo (4 vittorie e 2 pareggi nelle restanti 6 sfide esterne).

Fai ora i tuoi pronostici!

Partita equilibrata all'Europa-Park Stadion



Per le quote questo incontro si preannuncia molto equilibrato, l'eventuale successo da parte del Friburgo è in lavagna a circa 2.55 mentre la possibilità che sia l'Eintracht ad uscire vincitore dall'Europa-Park Stadion si gioca mediamente a 2.70.

L'undici di Francoforte nell'ultima partita disputata in Bundesliga ha battuto per 3-0 lo Schalke, un risultato che ha messo la parola fine a una serie di 6 gare consecutive terminate con il Goal al novantesimo. In questo match l'esito che prevede almeno una rete per parte al triplice fischio dell'arbitro paga 1.60.