Coppa del Re, il pronostico di Valencia-Athletic Bilbao

Un anno fa Valencia e Athletic Bilbao si affrontavano in semifinale di Coppa del Re doppio confronto, 1-1 al San Mames e 1-0 per il Valencia al Mestalla). Giovedì sera il remake tra levantini e baschi, stavolta si gioca in gara unica e il pronostico è più incerto che mai.

Valencia-Athletic Bilbao, fai il tuo pronostico

Precedenti in equilibrio

I precedenti di questa sfida sono caratterizzati dall'Under 2,5 con il pareggio a dir poco ricorrente. Alla luce dei risultati recenti, poi, nessuna delle due squadre merita i galloni di favorita.

Valencia e Athletic non hanno ancora vinto un match in Liga nell'anno nuovo. Cavani e compagni non sono andati oltre il 2-2 con l'Almeria nell'ultima di campionato mentre l'Athletic ha perso 2-0 in casa contro il Real Madrid.

In un simile contesto l'incertezza regna sovrana anche in lavagna. Le quote per l'1 e il 2 sono praticamente identiche mentre l'Under 2,5 sembra avere più chances di farsi vedere rispetto all'Over.

Un esito da provare per le scommesse è l'X primo tempo o X finale.