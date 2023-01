Coppa del Re, Real-Atletico: quote e pronostico del derby di Madrid

Un derby di Madrid che mette in palio la semifinale di Copa del Rey è avvenimento principale del palinsesto di metà settimana. Al Bernabeu il Real Madrid di Ancelotti sfida l'Atletico di Simeone, che nel turno precedente ha eliminato il Levante. I Blancos invece hanno ribaltato il Villarreal (da 0-2 a 3-2) sprigionando la loro potenza di fuoco in una incandescente ripresa.

Precedenti con un esito ricorrente, ecco quale

Il Real ha visto andare in frantumi l'opportunità di aggiudicarsi la Supercoppa spagnola, per colpa del rivale di sempre: il Barcellona. Contro il Sottomarino Giallo si è vista la rabbia di una squadra decisa ad andare fino in fondo in coppa nazionale. In campionato, altro bel segnale con il 2-0 rifilato al Bilbao sul suolo nemico.

La stagione dell'Atletico al momento è insufficiente ma in partita secca i Colchoneros sanno di poter mettere in difficoltà chiunque e ribaltare il pronostico a loro sfavorevole. L'1 al 90' vale infatti 1.85, il 2 dell'Atletico invece quadruplica la posta.

Negli ultimi sette precedenti ufficiali al Bernabeu è sempre uscito l'Under 2,5 e l'Atletico ha vinto solo il più "datato", di misura.

Un esito buono per le scommesse potrebbe essere l'1 più Under 4,5.